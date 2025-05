Il Borgo Palidoro attende il Jfc Civita Castellana per l'ultima in casa, con la vittoria che sancirebbe la permanenza per il terzo anno di fila in Promozione. Gli amaranto, infatti, sono a 45 punti, punteggio che li tiene al sicuro dai playout, anche se per la matematica basterebbe un pareggio. Per mister Caputo quella di questa mattina è l'ultima gara della stagione davanti ai tifosi, anche se le voci che circolano lo darebbero riconfermato sulla panchina del Palidoro, con il quale ha fatto un buon campionato, raggiungendo la semifinale di Coppa Italia persa ai tiri rigori contro il Ceccano. Dunque, contro il Jfc è importante chiudere con una vittoria e brindare alla salvezza con una giornata di anticipo.

