Il Borgo Palidoro si appresta a chiudere la stagione agonistica con un bilancio del tutto positivo.

Più iscritti dello scorso anno, toccata quota 100, un numero frutto del lavoro del club negli anni, nonostante la grande defezione del campo da gioco, unico del comprensorio in terra.

«Diciamo che siamo molto contenti, siamo stati ripagati da molte soddisfazioni, sebbene conviviamo con un grande assente, il campo in erba, che speriamo di avere al più presto - ha commentato il segretario Emanuele Dall'Acqua - . Va detto, riguardo al bilancio generale, che il direttore Manganozzi ha svolto un ottimo lavoro, affiliandoci con il Torino Calcio, aprendoci canali importanti con società di livello. Con la juniores regionale abbiamo raggiunto la salvezza, con le altre compagini stiamo andati abbastanza bene. Il nostro obiettivo è crescere e dai primi segnali incrementeremo gli iscritti nella prossima stagione. Ma ripeto - ha concluso il dirigente del Borgo Palidoro - spero che al più presto ci sia la realizzazione del campo in sintetico, vitale per il futuro del Borgo Palidoro».

