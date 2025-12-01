Continua la corsa del Borgo Palidoro capolista che non perde terreno, espugnando Campagnano dove vince per 2-0, confermandosi al primo posto con 29 punti all’attivo senza mai perdere. La formazione amaranto regala un altro importante successo ai suoi tifosi, grazie alle reti di Gabrielli e Corrias. Bella vittoria davanti a un avversario che ha tentato di fermare la corsa della squadra di Stirpe, più determinata dei locali, battuti dopo novanta minuti giocati a viso aperto. Un successo che oggi, dopo 11 giornate, è indicativo sule ambizioni della formazione del presidente Alessandro Schiavi, che punta a salire in Eccellenza.

