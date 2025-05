Dopo la promozione in serie A2 della prima squadra, anche la seconda squadra del Bivacco dello Scacco, esordiente in serie promozione, ha centrato l’obbiettivo di salire in serie C, classificandosi al secondo posto nel girone Lazio 9. Tutto si è deciso all’ultimo turno, quando la formazione locale ha battuto con due vittorie, un pareggio e una sconfitta la prima in classifica, i Cavalieri don Bosco di Roma, superandoli di un soffio nella classifica generale. «L’impresa non era facile – affermano dal Bivacco – ma i nostri scacchisti sono stati trascinati da un travolgente Amedeo Verbo di Allumiere, che ha vinto tutte e quattro le partite disputate, oltre che dalle altrettanto valide prestazioni di Marco Gagliardi, con tre vittorie ottenute in prima e seconda scacchiera, quindi contro avversari forti, e del giovane esordiente Elia Caviglia, studente del Marconi, che ha terminato imbattuto con due vittorie e un pareggio. Tutti comunque sono da elogiare, il capitano Giovanni Brocco, che è riuscito a tenere saldo ed entusiasta lo spirito di squadra, oltre a Marco Cascioli e Mario Carmignato. Una menzione particolare va riservata al giovanissimo Rian Giachi, non ancora tredicenne, che nonostante le due sconfitte, tributo inevitabile all’età e all’inesperienza, ha dimostrato talento, tenuta psicologica e maturità agonistica. Queste doti in poco tempo lo porteranno di sicuro fra i più forti scacchisti di Civitavecchia e non solo, ammesso che continui a studiare e praticare il nobile gioco con l’entusiasmo finora dimostrato. Ricordiamo che gli scacchisti di Civitavecchia si vedono il sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, presso il Centro Sociale Polivalente Anna Magnani, in via Bernardini, per giocare e analizzare le partite. Tutti gli appassionati sono i benvenuti».

