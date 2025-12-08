È stata una domenica all’insegna dello sport e della partecipazione quella che ha preso il via con lo start ufficiale dato dal sindaco Mario Baccini alla 32esima edizione della Best Woman-Trofeo Aeroporti di Roma, la tradizionale gara podistica di 10km con partenza da via Bezzi e arrivo al Parco di Villa Guglielmi. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’Asd Atletica Villa Guglielmi in collaborazione con l’associazione Africa Sottosopra, rappresenta da oltre trent’anni un appuntamento di riferimento per gli appassionati della corsa, con un’attenzione particolare al mondo femminile. Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del grande tennista Nicola Pietrangeli, scomparso lo scorso 1° dicembre. A tagliare per primi il traguardo sono stati: Lorenzo Brunier (G.P. Parco Alpi Apuane), primo classificato tra gli uomini e Sofiia Yaremchuk (C.S. Esercito), prima tra le donne. Gli atleti sono stati premiati dagli assessori Angelo Caroccia e Monica Picca, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

«La Best Woman è una delle manifestazioni più longeve e prestigiose del panorama podistico laziale e nazionale che la nostra Città é orgogliosa di ospitare. Una gara unica nel suo genere perché pone al centro l’atleta donna - commenta il Sindaco Mario Baccini - in oltre trent’anni di storia abbiamo visto sfilare campionesse che hanno rappresentato l’Italia nelle principali competizioni internazionali e anche il settore maschile ha sempre accolto atleti di altissimo livello. Ringrazio tutti gli organizzatori, gli sportivi e il presidente della Asd Atletica Villa Gugliemi, per l’impegno e la passione dimostrati: gli unici valori che permettono di realizzare manifestazioni sportive di questa portata».

Dopo l’arrivo degli atleti della Best Woman, bambini, famiglie, rappresentanti di associazioni locali e anche amici a quattro zampe, hanno preso parte alla Camminata in Rosa, iniziativa benefica organizzata nel Parco di Villa Guglielmi. Il ricavato sarà devoluto al progetto Women Goal dell’associazione Africa Sottosopra Odv, che opera per migliorare le condizioni di vita delle donne in Italia e in Malawi, promuovendo pari opportunità, accesso al lavoro, diritti e integrazione sociale. Alla camminata ha partecipato anche l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca. «Un’iniziativa divertente, salutare e in grado di dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e solidarietà. La Camminata in Rosa unisce comunità, famiglie e associazioni intorno a un obiettivo comune: sostenere concretamente le donne e promuovere pari opportunità nel nostro paese così come in tutto il mondo».

