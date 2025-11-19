Nuovo innesto di spessore in casa Alcamo Basket: è ufficiale l’arrivo della play/guardia classe 1996 civitavecchiese Francesca Russo, che torna a far parlare di sé dopo una lunga battaglia con alcuni infortuni.

Francesca, nata il 13 novembre 1996, vanta un curriculum di tutto rispetto: ha mosso i primi passi nella Polisportiva 2094 di Civitavecchia, per poi esordire da giovanissima nelle senior con Santa Marinella in Serie B. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia dell’Andros Basket Palermo, contribuendo alla promozione in Serie A1, e ha giocato in massima serie anche con squadre come Lucca/Le Mura, guadagnandosi spazio e minutaggio.

Nel 2022/23 ha trovato la sua miglior forma a San Martino di Lupari, dove ha siglato una media di 11,5 punti, 3,4 rimbalzi e 1,7 assist a partita, guadagnandosi i gradi di capitano grazie al suo carisma e alla sua leadership. Tuttavia, le sue ambizioni sono state messe in pausa da un grave infortunio al crociato a febbraio, durante una gara: dopo l’operazione, ha intrapreso un percorso di riabilitazione lungo e faticoso.

Ora, finalmente libera da vincoli medici, Francesca ha ottenuto il via libera per tornare a giocare: ad Alcamo porterà non solo esperienza tecnica, ma anche una grande mentalità da veterana. La sua voglia di riscatto si unisce a qualità come intensità, ritmo e leadership, elementi che possono fare la differenza per la squadra.

Il suo arrivo è un segnale forte per una ragazza che ha voglia di tornare a raggiungere le alte vette di un movimento femminile che negli ultimi anni si è fatto valere, sia con la Nazionale che in Eurolega.

