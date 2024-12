Pietro Virgili si gode il successo della DM 84, che domenica scorsa ha festeggiato la vittoria del torneo, con il salto in Prima categoria dopo 5 anni. In effetti da un paio di anni si studiava come ritornare a un campionato lasciato amaramente qualche anno fa, dopo la sconfitta nel play out contro il Borgo San Martino. Una stagione costellata di bei risultati di natura tecnica e societaria, con la dirigenza che ne è stata protagonista. «Devo ammettere che si è creato un bell'ambiente tra squadra e società, un modello all'antica che la DM84 porta avanti da anni - commenta l'allenatore giallorosso- . Se oggi brindiamo, è perché dietro le quinte c'è stato un lavoro intenso, generato da dirigenti che hanno a cuore la squadra. Ora - continua - ci godiamo il bel successo, credo molto meritato. Prossima settimana parleremo di progetti, ci metteremo intorno a un tavolo e decideremo su come attivarci in sede di mercato . Il prossimo campionato sarà molto ricco di squadre del territorio, direi anche competitivo, Vogliamo difendere la categoria, faremo una squadra all'altezza dei nostri obiettivi».

