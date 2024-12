Bella performance delle giovanissime atlete della Real Azzurra nella seconda prova del campionato regionale di ginnastica artistica Csen Cup svoltasi nei giorni scorsi a Città di Castello (Umbria).

Uno dei gruppi della Real Azzurra

Terzo posto per la squadra A della categoria Junior A composta da: Gaia, Margherita, Sara e Giorgia. Bravissime anche le atlete più piccole, che hanno ottenuto ottimi risultati. Per la categoria Esordienti la squadra A composta da: Elena, Vittoria, Mia, Adele e Maya. Per la categoria Allieve A, Squadra A: Aurora, Noemi, Camilla e Diletta. Squadra B: Matilde, Emma, Alice e Maria. Squadra C: Livia, Penelope, Gaia, Cloe e Leonor. Squadra D: Adele, Emina, Giulia e Vittoria.

