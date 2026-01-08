Doppio vantaggio nel primo tempo, poi la rimonta ospite nella ripresa. È un pareggio dal sapore amaro quello maturato al W3 Stadium, dove la W3 Maccarese di mister Zappavigna non va oltre il 2-2 contro l’Astrea nel match valido per la 19esima giornata del girone A di Eccellenza. I padroni di casa partono con il piglio giusto e prendono in mano il controllo della gara, trovando il meritato vantaggio alla mezz’ora grazie a De Mutiis, bravo a finalizzare un’azione ben costruita. Il maccaresano si ripete dieci minuti più tardi, firmando la personale doppietta al 40’ e portando la W3 sul 2-0 all’intervallo. Nella ripresa, però, cambia l’inerzia del match. L’Astrea rientra in campo con maggiore determinazione e accorcia le distanze al 53’ sfruttando una sfortunata autorete di capitan Starace, episodio che riapre la gara e dà fiducia agli ospiti. La W3 prova a reagire e a gestire il vantaggio, ma al 76’ arriva il pareggio definitivo: Corbo trova la rete del 2-2, completando la rimonta. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, ma senza successo. Il triplice fischio certifica un risultato che lascia più di qualche rimpianto alla W3 Maccarese, avanti di due gol e raggiunta nella seconda frazione. Un punto a testa al termine di una sfida intensa e ricca di episodi, che conferma quanto il campionato di Eccellenza resti equilibrato e imprevedibile, soprattutto nei turni infrasettimanali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA