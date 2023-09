FIUMICINO - «Voglio complimentarmi con Tristano Frattolillo, nostro giovane concittadino, che si è appena laureato Campione d’Europa di beach tennis nelle categorie ‘doppio u18 maschile’ e ‘doppio u18 misto’.

Un risultato straordinario, figlio della grande tradizione di questo sport nel nostro territorio, che premia un ragazzo che in questi anni si è contraddistinto per dedizione e forza di volontà, elementi essenziali per arrivare a traguardi così prestigiosi».

A parlare è la consigliera comunale Federica Poggio, capogruppo lista civica Baccini Sindaco, che aggiunge: «A lui vanno i miei ringraziamenti per quello che ha saputo fare e per il lustro che porta a tutta la nostra comunità.

Un esempio di quanto sia importante lo sport nella crescita, anche morale, dei nostri giovani.

Proprio per questo ho chiesto all’assessore Valentina Torresi di poterlo premiare in Comune una volta tornato dal Brasile, dove andrà a coronare il suo sogno. Un modo per dare a Tristano il giusto merito e il giusto riconoscimento da parte di tutti noi».