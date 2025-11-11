Stefano Ballarini non ne sta sbagliando una. Il centroboa santamarinellese, punto di forza della Training Academy OIympic Roma nel campionato di serie A1, svolgerà un collegiale con il 7bello, la Nazionale di pallanuoto.

Il ragazzo prenderà parte, da aggregato, al collegiale azzurro che si svolgerà dal 23 al 26 novembre ad Ostia. Sarà un appuntamento molto atteso, anche perché ci sarà il ritorno di Marco Del Lungo dopo un periodo di assenza, e perché sarà la prima volta di due personaggi conosciuti del mondo pallanuotistico all’interno dello staff dell’Italia: Maurizio Mirarchi sarà il vice commissario tecnico e Stefano Tempesti il direttore sportivo.

Una grande notizia quella per Stefano Ballarini, che sta mostrando sempre di più le sue qualità, tanto da vincere, la scorsa estate, le Universiadi in Germania con la Nazionale universitaria.

