Santa Marinella non ha fatto mancare la sua vicinanza a Stefano Ballarini, con tutte le migliori felicitazioni per questo grande traguardo, che lo pone al massimo dei livelli per lo sport della Perla del Tirreno.

Il gioiello del 2002, corona un anno ricchissimo di soddisfazioni. Ad Ostia Campagna testerà e proverà i talenti azzurri in vista degli Europei 2026, primo grande evento continentale con cui si aprirà il nuovo anno pallanuotistico in programma a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, l'Italia è stata sorteggiata nel girone D con Turchia, Romania e Slovacchia.

«Un momento straordinario per tutta la comunità di Santa Marinella - dichiarerà il Sindaco Tidei che si congratula e ringrazia Stefano - per continuare a portar in alto e con orgoglio la città nel mondo della pallanuoto, nelle acque nazionali ed internazionali. La convocazione di Campagna dimostra quanto e come passione, sacrificio e dedizione possano permettere al talento di centrare i traguardi più ambiti e realizzare i sogni più grandi. Stefano, esempio e orgoglio per tutta la città».