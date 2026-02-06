Giovanni De Leo è il nuovo allenatore dell’Aurora Viterbo che in settimana ha comunicato di avergli affidato la guida tecnica della squadra per il prosieguo della stagione al posto del dimissionario Alessio Spolverini. Tecnico di grande esperienza nel calcio dilettantistico e regionale, De Leo vanta un curriculum di rilievo, inclusa la promozione in Eccellenza con la Real Avola e le panchine in Promozione con Gallese, Carbognano e Castel Sant’Elia. Le prime parole del Mister: «L'obiettivo è uscire dalla zona bassa della classifica: i ragazzi sono a disposizione, pensiamo solo a fare bene. Ci sono annate che nel calcio non puoi spiegare, vanno così, cercheremo di reagire». Il commento del presidente Roberto Troncarelli: «Il mister si è messo subito a disposizione della società e della squadra. Cercheremo tutti di fare del nostro meglio: non sarà facile risalire, ma non ci arrendiamo».

