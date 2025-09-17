Grandi risultati tecnici e di promozione per l’Aureliano Tennis Team. Mentre andava in scena “Sport in Piazza”, la manifestazione a Civitavecchia organizzata dal comune e avvalorata per l’Aureliano dalla presenza del settore tecnico della Fitp, nella persona di Massimiliano Brocchi , accompagnata da una stupenda giornata di sole, con moltissimi bambini che, sulla scia dei grandi risultati dell’Italia, hanno provato ad avvicinarsi al tennis. In quel di Sulmona la squadra under 12 maschile dell’Aureliano ha staccato il pass per le prime otto d’Italia.

Ad Imperia, tra il 19 e il 21 settembre, si giocherà ’assegnazione dello scudetto. Grande soddisfazione per i tecnici Andrea e Carlo Oroni, impegnati in queste attività, ma sopratutto nella gestione di una realtà ormai di livello nazionale, nella quale rimane radicata una forte identità di famiglia e casa per tutti i ragazzi . Intanto la società è al lavoro anche per definire la stagione invernale.

