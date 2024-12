Tra le 45 atlete convocate all’allenamento di selezione per la rappresentativa giovanile regionale della pallanuoto femminile 2023-2024, spiccano tre calottine verdeazzurre: Giorgia Braccini, Amaranta Presutti e Serena Vannicola. Martedì scorso nell’allenamento organizzato al PalaGalli, sotto la guida del tecnico federale Nicola Izzo, le tre giovanissime atlete nate 2009-2010 sono state convocate tra le migliori 45 atlete del Lazio per un allenamento collettivo. Amaranta, Giorgia e Serena hanno potuto divertirsi e confrontarsi con le coetanee provenienti dai club Agepi, Sis Roma, Aquademia, Italica, Ss Lazio, Castelli Romani e Roma Vis Nova. È un grande orgoglio per la società civitavecchiese far parte con continuità alle attività federali giovanili e non, e soprattutto vedere le proprie giovanissime atlete mettersi in gioco in queste importanti opportunità per la propria crescita. Un’esperienza significativa che ripeteranno nella giornata di oggi con un’altra seduta di allenamento. Un’esperienza, tra l’altro, che premia la loro passione verso la pallanuoto, soprattutto in questo momento difficile in cui il gruppo giovanile non ha possibilità di allenarsi e a tal proposito si stanno susseguendo degli incontri per permettere alle giovani di tornare in acqua.

