Una due giorni di sport e competizione è stata macchiata da atti vandalici al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia. Durante una manifestazione di Taekwondo, ignoti hanno vandalizzato i bagni aperti al pubblico della struttura situati al piano superiore, causando disappunto e condanna da parte degli organizzatori e dei presenti.

Fortunatamente sono state prontamente trovate delle soluzioni e la manifestazione ha avuto il successo che meritava, essendo un evento molto importante.

L'episodio di vandalismo getta un'ombra su un evento sportivo che avrebbe dovuto essere una celebrazione dello sport e della comunità.

Non è un mistero che la struttura, attualmente gestita in convezione dall’Asd Pallavolo Civitavecchia sia al centro di molti interessi, ma l’ipotesi più plausibile è quella di una “ragazzata”.

Marina Pergolesi, presidente della società rossoblu, ha presentato martedì una denuncia contro ignoti alle autorità: «Vorrei ringraziare il lgt. Francesco Moretti dei carabinieri di Civitavecchia che ha preso in carico con estrema cortesia, velocità e professionalità la nostra denuncia. Non siamo intimoriti da questo atto vandalico, semmai preoccupati. Sappiamo che il palazzetto è al centro di molteplici interessi in relazione agli spazi che mette a disposizione. Ci auguriamo che tali eventi non si ripresentino, soprattutto considerando che ovviamente metteremo in opera alcune azioni di controllo».

