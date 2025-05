L'Atletico Civitavecchia vuole essere protagonista nel prossimo campionato di C2. Questo è quello che emerge dai rumors in città e da quanto annuncia la società giallbolu. Martedì prossimo alle 20.30 è previsto un allenamento, ed a seguire un amichevole, dove saranno presenti alcuni giocatori romani, presenti quest'anno nel girone B della cadetteria regionale, oltre a due atleti in prova dal Real Fabrica, protagonista quest'anno in serie A2, uno in pianta stabile in prima squadra e l’altro con l'Under 19 nazionale.

Ovviamente le due società, con in primis il direttore sportivo gialloblù Ermanno Muneroni, stanno intensificando telefonicamente i contatti per rendere l'operazione possibile, forti del fatto che l'eventuale buon fine potrebbe interessare un atleta considerato uno dei migliori prodotti del vivaio gialloblù, in un’operazione che potrebbe chiudersi con degli scambi. Parliamo del talentuoso classe 2007 Roberto Smeraglia, quest'anno protagonista nell'Under 21 e prima squadra.

«L' obiettivo è riproporci da protagonisti – affermano dall’Atletico – dopo la debacle della scorsa stagione, ribadiamo l'ambizione quanto prima di riportare l'Atletico Civitavecchia nel massimo campionato regionale, ma da protagonisti sul campo e non con altri escamotage. Ricordiamo ancora una volta che l'ultimo campionato vinto sul campo appartiene all'Atletico Civitavecchia nella stagione 2011/2012 con in panchina mister Fabrizio Nunzi, poi, fino ad oggi, sempre solo ripescaggi, è ora che Civitavecchia torni a vincere in campo».

