L'Atletico Civitavecchia comunica che mister Massimo Pierantoni ha lasciato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra per motivi familiari e di salute. «Con rammarico accettiamo la decisione del mister – affermano dalla società della presidentessa Olimpia Santoro – che già da tempo aveva paventato l'idea di non proseguire, sia per la collocazione degli allenamenti in orari serali, visto che dalla prossima stagione porteranno la prima squadra ad allenarsi dalle 20.30/21, ed anche per i problemi di salute sorti nel periodo invernale, che non davano certezze sulla sua disponibilità per il futuro. Saremo sempre grati a Massimo, sia per l'obiettivo raggiunto insieme ai ragazzi, cioè quello di evitare i playout e raggiungere la salvezza diretta, ma soprattutto per le sue qualità umane e di competenza dimostrate ampiamente in questo finale di stagione, fermo restando che resterà in società con un ruolo che valuteremo insieme più avanti. Era ovvio che dopo il suo pre-allarme, dato in precedenza, avevamo già avviato dei contatti con altre figure di spessore che potrebbero già dare in questo fine settimana, o al massimo per metà mese, il nome del nuovo allenatore. Si tratta di personaggi che potrebbero rilanciare le ambizioni della società e che potrebbero calamitare atleti importanti a vestire la nostra maglia nella prossima stagione».

