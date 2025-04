Non è ancora terminata la stagione per l’Atletico Civitavecchia. Con il campionato di serie C2 ormai lasciato alle spalle, la formazione gialloblu è ancora impegnata nel suo percorso nella Coppa Lazio, giunta all’atto decisivo della seconda fase. Questa sera alle 21 al San Liborio Stadium il quintetto di Massimo Pierantoni ospiterà l’Ulivi Village nel ritorno del doppio confronto rimasto a due, dopo il ritiro del Fabrica. Una gara assolutamente da vincere per i civitavecchiesi, se vogliono rimanere in lizza nel torneo e garantirsi l’accesso ai quarti di finale e vivere un’esperienza simile a quella dell’anno scorso, quando, nella Coppa di serie C, riuscirono a spingersi fino alla finale, poi persa in casa del Cisterna. Si parte dal 3-1 dell’andata in favore dei romani, per cui l’Atletico dovrà vincere con almeno due gol di scarto per poter sperare di sovvertire una situazione al momento negativa. Di fronte i civitavecchiesi si troveranno una squadra che arriva con uno stato di forma al top, essendo impegnata nei playoff per il salto di categoria, che la vedranno partecipare alla finale regionale per andare in C1.

«La gara di questa sera – afferma il direttore sportivo gialloblu, Ermanno Muneroni – al di là del risultato che ci auguriamo positivo, sarà l' inizio di un nuovo percorso che ci porterà alla stagione 2025/26 e che ci vedrà ancora protagonisti in C2. La società in queste ultime settimane ha confermato e comunicato al mister le linee guida per la prossima stagione e soprattutto gli atleti attualmente in rosa che ne dovranno far parte. Già alcuni atleti sono ritornati con il nullaosta concesso dalle società, che ringraziamo per la disponibilità, e si stanno allenando, anche se ovviamente non disponibili per questa sera. Altri graditi ritorni sono in attesa del 30 giugno e della riapertura dei tesseramenti, dal 1° luglio, primo giorno utile come da regolamento Figc, cominceremo a programmare gli incontri con alcuni atleti che il mister ci ha segnalato per l'allestimento del gruppo che affronterà il prossimo campionato. Con l'occasione comunichiamo a tutti gli atleti tesserati Atletico Civitavecchia per la stagione sportiva 2024/25 che fino al 1° luglio, come da regolamento Figc, non possono essere presentati da nessuna altra società, tali dinamiche e comportamenti saranno presi in considerazione per un'eventuale comunicazione agli organi federali con le conseguenze della giustizia sportiva che ne conseguono».

