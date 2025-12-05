È tutto pronto per la decima giornata del girone C di Prima Categoria, che vedrà nella giornata di domenica alle ore 11 l’Atletico Focene di mister Cuffaro impegnato nella difficile trasferta sul campo del Canale Monterano. I padroni di casa, attualmente quarti in classifica, arrivano alla sfida con il desiderio di rialzare subito la testa dopo la scoppiettante sconfitta per 4-3 subita nell’ultimo turno contro la Vis Aurelia.

Una gara intensa, ricca di gol e ribaltamenti, che però ha lasciato l’amaro in bocca alla formazione monteranese, decisa ora a tornare a correre per consolidare la propria posizione nella zona alta della graduatoria. Situazione diversa per gli ospiti, che dopo il ko interno per 0-2 contro il Soratte Capena cercano riscatto per dare continuità a un campionato fin qui altalenante. L’Atletico Focene di mister Cuffaro occupa, dunque, l’ottavo posto a quota 13 punti, frutto di una partenza discreta ma ancora lontana dagli obiettivi di stabilità e crescita che la società si è prefissata. La sfida si prospetta equilibrata e tutt’altro che scontata. Da un lato un Canale Monterano chiamato a difendere il proprio piazzamento playoff, dall’altro un Focene determinato a invertire il trend negativo e a tornare dalla trasferta con un risultato utile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA