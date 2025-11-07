Domenica, alle ore 11, l’Atletico Focene tornerà in campo per la sesta giornata del campionato di Prima Categoria girone C, ospite della Virtus Rignano Flaminio. Il match si disputerà allo stadio “Bruno Rasi” di via Falisca, impianto che si preannuncia teatro di una sfida combattuta e ricca di spunti. La formazione allenata da mister Cuffaro è chiamata a reagire dopo la sconfitta interna subita nell’ultimo turno contro l’Anguillara (0-1), una gara decisa da episodi e in cui i tirrenici hanno comunque mostrato buone trame di gioco. L’obiettivo, ora, è quello di ritrovare punti e fiducia, per restare agganciati alla classifica. Dall’altra parte, la Virtus Rignano Flaminio arriva al confronto con il morale alto, forte del successo esterno per 3-2 sul campo del Vis Aurelia. La compagine di casa ha dimostrato carattere e concretezza, ribaltando una partita complicata e confermando la propria pericolosità soprattutto tra le mura amiche. Per il Focene sarà dunque un test importante, sia sul piano mentale che tattico. Gli ospiti dovranno fare affidamento sulla compattezza del gruppo e sulla capacità di restare lucidi nei momenti chiave, per cercare quel risultato positivo che potrebbe rilanciare la squadra dopo un avvio altalenante.

