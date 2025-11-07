Ci saranno due impegni casalinghi nel sabato del campionato di serie C2. Partiamo dall’interessante match del San Liborio Stadium, con l’Atletico pronto a scendere in campo alle 15 contro il Ronciglione. Dopo gli ultimi derby, nei quali la squadra di Andrea Consalvo non ha messo in tasca la vittoria, i gialloblù ci riprovano ospitando i lacustri, che occupano la terza posizione in classifica. Invece Leone e compagni hanno necessità di lascare la zona playout per avvicinarsi all’obiettivo stagionale, ovvero centrare uno dei primi tre posti. Sarà assente lo squalificato De Amicis. «Il Ronciglione ha dimostrato di essere squadra coriacea – afferma mister Andrea Consalvo - sarà assente anche Todaro».

Sabato casalingo anche per l’Evergreen, chiamato ad una ferma risposta dopo la batosta contro il Grande Impero. Alle 15 i gialloblù riceveranno al Secondiano Cosimi il Balduina. La sfida sembra proprio una di quelle da vincere, poiché i romani si trovano all’ultimo posto e finora sono rimasti sempre all’asciutto. Il quintetto di Fabrizio Fattori sta alternando ottime prove ed altre meno esaltanti, anche per via dei problemi di formazione, ma è la compagine del territorio ad essere partita meglio finora in serie C2.

Trasferta in provincia di Viterbo per il Santa Severa, di scena alle 15 a Monterosi. Non sarà facile per i ragazzi di mister David Dell’Università fare bene, in quanto i biancorossi hanno strappato punti alle squadre del territorio nelle ultime gare. Ma la volontà dei neroverdi è quella di cominciare a fare punti anche fuori casa, dove fino a questo momento non hanno ancora segnato. «Giochiamo contro una squadra che nel proprio campo è molto difficile da affrontare – sottolinea mister David Dell’Università - hanno molta esperienza e sono un'ottima squadra. Ci portiamo le stesse assenze della partita di coppa, speriamo di recuperare però Trombetta e Cattaneo».

Niente partita, invece, per il Quartiere Campo dell’Oro, che osserva il turno di riposo.

