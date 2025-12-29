Il 2025 resterà scolpito negli annali della AT Running di Orte come l’anno dei record. Non è stata solo una stagione agonistica, ma un vero e proprio viaggio trionfale che ha portato i colori della nostra società sui podi più prestigiosi del mondo. Dai prati delle campestri nazionali alle strade internazionali, ogni gara ha confermato la solidità di un gruppo capace di trasformare il sacrificio in successo. Il presidente Antonio Tiratterra osserva con orgoglio un palmarès che quest’anno parla una lingua globale, frutto di una programmazione impeccabile iniziata subito con il bis del titolo italiano di corsa campestre nella staffetta SM40. A trascinare il gruppo sono state prestazioni di calibro assoluto. Umberto Persi ha vissuto una stagione semplicemente irripetibile: dopo il trionfo al Campionato Italiano Master 10km su strada a Misano Adriatico, ha conquistato l’Europa a Madeira, per poi prendersi il mondo intero in Florida. I suoi titoli mondiali master nei 10km e nella mezza maratona rappresentano la “ciliegina sulla torta” di un anno che lo ha visto primeggiare anche a livello regionale nel cross e nei 5000mt su strada. Non da meno è stato l’apporto del fuoriclasse umbro Gabriele Frescucci. Per lui parla un palmarès stagionale impressionante: titolo europeo individuale nei 10km in pista e oro continentale a squadre sia nel cross che nei 10km su strada. Frescucci ha inoltre sfiorato il gradino più alto del podio nazionale con due straordinari secondi posti (10km su strada e 5000mt in pista), confermandosi leader regionale nei 5000mt su strada ad Orvieto. Nonostante una stagione segnata dagli infortuni, il capitano Giuseppe Cioccolini ha dimostrato una resilienza da vero leader, conquistando il titolo di Campione Regionale nei 10km su strada a Fiumicino e un prezioso quarto posto ai Campionati Italiani di cross a squadre a Cassino, insieme a Giuliano Lisciarelli, Marco Mencio e El Makhrout Cherkaoui. La densità di risultati della AT Running è testimoniata da una lunga serie di successi: Gianluca Fanelli, superando diversi stop fisici, ha portato a casa il titolo di Campione Italiano di cross a squadre e quello regionale master. A livello regionale e provinciale, la bacheca si è arricchita grazie a Marco Borneti (Campione Regionale 5000mt pista a Colleferro), Roberto Castagnini (Campione Provinciale di cross) e alle ottime prestazioni di Gabriele Grassi, secondo assoluto nei 3000mt provinciali. Lo stesso Presidente Tiratterra ha dato l’esempio sul campo, chiudendo l’anno con tre prestigiosi podi tra campionati regionali e provinciali di cross. Comunicato ricco di soddisfazione per il club ortano: “Oltre ai titoli e alle medaglie più pesanti, il vero segreto della AT Running risiede in ogni singolo atleta che ha indossato la nostra canotta in questa stagione. Vogliamo rivolgere un ringraziamento speciale a tutti gli atleti che, lontano dai riflettori della cronaca, hanno partecipato alle gare domenicali, hanno migliorato i propri record personali o hanno semplicemente portato a termine la loro sfida più difficile. La vostra presenza è la linfa vitale della società. Ogni piazzamento a metà classifica, ogni allenamento all’alba e ogni incitamento lungo il percorso hanno contribuito a creare quel clima di unione che ci rende unici. La AT Running non è fatta solo di campioni mondiali, ma di persone che condividono la passione per la fatica e la gioia di correre insieme. Siete voi la nostra base più solida e il motivo per cui continuiamo a crescere. Le soddisfazioni più belle arrivano anche dai giovanissimi, garanzia di un futuro radioso. Riccardo Ursino, Valentino Mancini (primo di categoria e terzo assoluto nei 400mt pista) e Filippo Arcangeli hanno dominato i campionati provinciali di cross nelle rispettive categorie. Grande prova di forza anche per il settore femminile con Asia Bevilacqua, seconda nei 100mt provinciali, ed Emma Fazi, che ha conquistato il titolo provinciale nel lancio del giavellotto”. Con lo sguardo già rivolto alle sfide del 2026, il presidente e lo staff ringraziano atleti, famiglie e sostenitori: la corsa continua.