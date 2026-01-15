Al Pala De Angelis il Santa Severa esce sconfitto 6-2 contro il Vignanello nel recupero di C2, ma lo fa al termine di una gara intensa e combattuta. I neroverdi, allenati da David Dell’Università e ancora privi a lungo della punta di diamante Maggi, arrivavano al match con grande voglia di riscatto dopo il pareggio contro il San Giovanni Evangelista e con l’obiettivo di migliorare una classifica che li vede al penultimo posto.

L’avvio è tutto del Santa: al 1’ Trombetta va vicino al gol, al 5’ una tripla occasione clamorosa con il Vignanello che si salva sulla linea. Al 18’ Poduti tiene a galla i suoi con una grande parata in contropiede, ma al 19’ un errore a centrocampo costa lo 0-1 ospite. Il Santa reagisce: De Paolis sfiora il pari e al 25’ Trombetta firma l’1-1 con un tiro preciso. Proprio allo scadere del primo tempo però il Vignanello segna ancora tra le proteste locali per un fallo non fischiato.

Nella ripresa il Santa riparte forte e al 1’ Trombetta trova il 2-2 con una bella penetrazione centrale. L’equilibrio regge fino al 13’, quando i blufucsia del viterbese tornano avanti. Nel finale, con il Santa costretto a rischiare il portiere di movimento per cercare punti pesanti, arrivano altri due gol ospiti al 26’ e 27’ che fissano il risultato sul 5-2. Nel recupero la rete che puntella il risultato. Una sconfitta dura nel punteggio, ma la prestazione del primo tempo lascia la sensazione che la salvezza sia ancora possibile.

«Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo – dichiara mister Dell’Università – e siamo partiti bene il secondo, poi però forse per stanchezza o per eccessiva frenesia siamo calati e abbiamo commesso errori che si sono rivelati fatali. La fortuna non ci assiste poi, dopo Maggi abbiamo perso anche un altro pezzo importante come Passa, che dava tranquillità alla squadra».

