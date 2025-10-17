La 3epc Pallavolo Civitavecchia si prepara ad affrontare la seconda giornata del campionato di Serie C, Girone C con un impegno in trasferta. Le civitavecchiesi, galvanizzate dalla vittoria ottenuta all'esordio casalingo contro il Palombara, scenderanno in campo alle 20:45 al Palafonte di Roma, dove affronteranno l'All Volley G.Castello.

Le avversarie romane, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta subita in trasferta contro l'Anguillara, squadra considerata una probabile protagonista di questo campionato. «Sarà una partita ostica, anche se noi siamo in un buon momento. Gli avversari hanno qualche elemento di spicco e per noi sarà importante marcare il loro attaccante più forte e fare buoni servizi. Andiamo a Roma per fare la nostra partita e ottenere un risultato positivo e allungare in classifica» ha dichiarato il tecnico rossoblù Giovanni Guidozzi. Per la 3epc Asp, l'obiettivo è dare continuità all'ottimo inizio di stagione, cercando di conquistare punti preziosi per rafforzare la propria posizione in classifica.

