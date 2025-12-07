Missione compiuta. La Pallavolo Civitavecchia torna da Roma con bottino pieno grazie alla vittoria di sabato contro il Giro Volley con il punteggio netto di 3-0 (parziali 25/22 – 25/20 – 25/22). La trasferta romana è stata archiviata abbastanza in fretta dalle rossoblù del capitano Federica Belli, che hanno così dimostrato chiaramente il prevedibile divario tecnico tra le due formazioni a vantaggio delle civitavecchiesi. Il Giro Volley è infatti ultimo in classifica nel girone C con solo 5 punti e per la Pallavolo Civitavecchia era doveroso risolvere la pratica con una vittoria. Il tecnico Guidozzi ha così commentato dopo l’incontro: «La partita nascondeva delle insidie ma noi siamo stati bravi a disinnescarle. Non siamo stati splendidi e lucenti ma nei momenti importanti abbiamo giocato meglio di loro e questo è quello che serve in partite come queste; abbiamo preso i tre punti e pian piano la classifica sta assumendo una forma più precisa. Sono contento del risultato, potremmo fare meglio dal punto di vista della prestazione ma adesso va bene così».

La classifica del campionato di Serie C girone C vede la Pallavolo Civitavecchia al terzo posto con 20 punti a una sola lunghezza dall’Anguillara, che sabato ha perso nettamente il derby di alta classifica con la straordinaria Aprilia sempre più capolista.

