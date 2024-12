Si è svolta venerdì scorso la conferenza di presentazione della stagione per la compagine sportiva dell’Asd Pallavolo Civitavecchia, ospitata nell’occasione presso la sede del main sponsor 3epc a La Scaglia. È stato un evento comunicativo che come da tradizione ha messo in risalto il ruolo sociale dello sport, con particolare riferimento all’educazione e formazione dei giovani sul piano umano ancor prima che sportivo, coinvolgendo i dirigenti, gli sponsor e le istituzioni nella creazione del messaggio. Oltre al presidente Marina Pergolesi e altri dirigenti storici come Roberto Cosimi, Pierluigi Risi, Antonio Spirito e Paolo Sacco, erano presenti con ruolo da protagonisti Giorgio Piendibene della Civitavecchia Volley Academy, il sindaco Marco Piendibene con il delegato allo sport Patrizio Pacifico e due dirigenti dell’azienda Orsolini che da quest’anno figurerà tra gli sponsor principali della società sportiva civitavecchiese. Ha aperto la presentazione il numero uno rossoblu, mettendo in risalto la nascita di Volley+ Etruria, ovvero il progetto sportivo di collaborazione instaurato tra Volley Academy Civitavecchia e ASD Pallavolo Civitavecchia: «Siamo concentrati sulla condivisione di progetti sportivi semplici per tutti che aggreghino al massimo ad ogni livello. Lavorando sulla base i risultati e le eccellenze arriveranno. Il consorzio Etruria Volley ha dimostrato che i risultati con il tempo possono arrivare, sia pur progressivamente». Particolarmente orientata alla crescita del settore giovanile, Marina Pergolesi ha poi proseguito: «Presentiamo un nuovo progetto che conferma la determinazione a fare della pallavolo a Civitavecchia uno sport inclusivo e non esclusivo. Il filo conduttore è il lavoro di base per una filiera virtuosa che determini una crescita costante di tutto il movimento. Poi i risultati, come ha ampiamente dimostrato la filiera maschile, arriveranno. Intanto crescono le professionalità e siamo attrattivi per sponsor che posso contare su una base di oltre 300 atleti». A seguire ha parlato Giorgio Piendibene, presidente dalla Volley Academy con un passato importante in rossoblù: «Un gradito ritorno dopo anni di lontananza dall’Asp che ci hanno fatto riflettere sull’opportunità di non disperdere il grande lavoro che c’è dietro una compagine pallavolistica, scegliendo quindi la via della collaborazione. Siamo cresciuti e convinti che si possa lavorare insieme». Non poteva mancare il tema degli impianti sportivi con il sindaco Piendibene e il delegato Pacifico che sollecitati sulla questione hanno promesso un tempestivo intervento di implementazione delle luci del Palazzetto Insolera-Tamagnini, ad oggi in una situazione difficile: «Sosterremo lo sport locale convintamente riconoscendone l’utilità sociale; il tutto nei limiti delle possibilità delle risorse finanziarie del Comune che da quest’anno avrà in bilancio 7 milioni di euro in meno» ha espresso in sintesi il primo cittadino, a cui fa eco Pacifico: «conosciamo la situazione degli impianti e contiamo entro natale di risolvere le situazioni più urgenti tra cui l’illuminazione del Palazzetto Insolera-Tamagnini».

La struttura che coinvolge Asd Pallavolo Civitavecchia, Tuscania Volley e Volley Academy Civitavecchia sta diventando un polo sportivo di livello che annovera ben 28 squadre oltre a 7 gruppi di mini volley; la speranza è che le collaborazioni tra società del territorio proseguano sulla strada della continuità e dei risultati.

