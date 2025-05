Un match esaltante quello andato in scena ieri sera al palazzetto dello sport di Anguillara tra l'Anguillara Volley e l’Asp Civitavecchia, valido per il girone A della Serie C regionale femminile del Lazio. Davanti al proprio pubblico, l'Anguillara è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria con un sofferto 3-2 (25-17, 25-19, 20-25, 17-25, 15-7) al termine di una battaglia sportiva intensa ed emozionante. La cronaca del match ha visto un avvio di gara decisamente a favore delle padrone di casa dell'Anguillara, capaci di imporre il proprio gioco e di conquistare con relativa facilità i primi due set. Sembrava profilarsi una serata tranquilla per le locali, ma è qui che è emerso il cuore e la determinazione dell’Asp Civitavecchia. Sotto di due set, le ragazze rossoblù hanno compiuto un'impresa che ha infiammato i tifosi presenti al palazzetto dello sport. Con orgoglio e grinta, punto dopo punto, hanno iniziato una rimonta incredibile, aggiudicandosi il terzo e il quarto set con parziali combattuti. Una reazione che testimonia la forza mentale e la coesione del gruppo civitavecchiese, capace di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Trascinate dall'entusiasmo per la rimonta compiuta, le due squadre si sono affrontate in un tie-break al quinto set carico di tensione. Tuttavia, dopo la rimonta per le rossoblù la fatica si è fatta sentire e l'Anguillara è riuscita a spuntarla, chiudendo il set sul 15-7 e conquistando così la vittoria finale. Nonostante la sconfitta al tie-break, la prestazione dell’Asp Civitavecchia è stata tutt’altro che deludente: la straordinaria rimonta da 0-2 a 2-2 dimostra il carattere e la tenacia di questa squadra, capace di reagire con orgoglio anche nelle situazioni più complicate. Le ragazze rossoblù escono dal campo a testa alta, consapevoli di aver dato il massimo e di aver messo in seria difficoltà un'ottima formazione come l'Anguillara Volley.

IL COMMENTO DI COACH GUIDOZZI. «Secondo me è stato sbagliato l’approccio alla partita in cui l’Anguillara, volendo vendicare il 3-0 subito all’andata, ha messo una maggiore determinazione rispetto a noi», ha commentato nel dopo partita l’allenatore dell’Asp Civitavecchia Giovanni Guidozzi «Nei primi due set abbiamo sbagliato di più di loro, dal terzo set in po abbiamo sbagliato pochissimo e quella è stata la chiave della rimonta. Nel quinto set eravamo stanchi e non si poteva fare di più. Perdere 3-2 qui ad Anguillara è un buon risultato, non c’è da essere delusi». Guidozzi accenna poi una valutazione sul campionato fin qui disputato dalla squadra: «Io sono un’ottimista, ma mai avrei pensato che avremmo disputato un campionato così che ci trova al sesto posto con 38 punti. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto». Ora per l’Asp Civitavecchia l'obiettivo sarà quello di recuperare le energie fisiche e mentali in vista dell’ultima partita della stagione davanti ai propri tifosi, in attesa di sapere il risultato di questa sera tra Marconi Stella e Prometeo, entrambe a quota 32 punti, che determinerà chi sfiderà l’Asp Civitavecchia nella lotta avvincente per il sesto posto, che vale il platonico titolo di “prima delle altre” in un campionato dove le prime cinque fanno storia a sé.

