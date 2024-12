Come previsto la nona giornata del campionato di Serie C non ha portato punti utili alla classifica all’Asp Civitavecchia: il sestetto rossoblu può comunque consolarsi con una buona prestazione fornita sabato contro la capolista Torsapienza Volleyfriends, la vera schiacciasassi nel girone A finora imbattuta. Al Palavolleyfriends di Roma la partita è iniziata subito in salita per la squadra civitavecchiese che ha anche dovuto rinunciare a Martina Paoli per un infortunio in fase di riscaldamento; perso il primo set 25-14 la squadra di Guidozzi ha accennato una reazione mostrando organizzazione e quadratura che le è valso un punteggio più decoroso nel secondo set perso per 25-21. Nel terzo set, complice un calo di tensione del Volleyfriends, l’Asp Civitavecchia ha addirittura preso il largo andando vicina a vincere il parziale subendo poi la rimonta della squadra romana che ha vinto il terzo set 25-23 portando a casa la partita con il risultato finale di 3-0.

L’ANALISI DEL TECNICO. «Il Volleyfriends è veramente una grande squadra, tra noi e loro c’è una differenza enorme - ha commentato l’allenatore dell’Asp Civitavecchia Giovanni Guidozzi - potevamo vincere il terzo set in cui siamo stati sempre avanti. La differenza tra noi e loro l’hanno fatta il fisico e la qualità di battuta. Noi abbiamo fatto il nostro, in una partita in cui abbiamo sofferto tanto in ricezione ma complessivamente una prestazione discreta».

In attesa di ricevere l’Aprilia nel prossimo turno di campionato, l’Asp Civitavecchia si attesta in ottava posizione nel girone A con 14 punti, confermando il buon livello fin qui espresso in questo avvio di stagione.

