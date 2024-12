Poco meno di un mese fa in pochi ci avrebbero scommesso ma l'Asp Civitavecchia è riuscita nell'impresa di salvarsi nell'ultima giornata del campionato femminile di serie C. Grazie alla netta vittoria di sabato pomeriggio 3-0 in casa contro il Green Volley il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi ha concluso un campionato difficile, con un girone di ritorno con pochi punti che le ha viste in zona retrocessione fino alla penultima giornata.

La partita contro il Green Volley è stata gestita bene dalla squadra civitavecchiese, sempre in testa approfittando anche del fatto che gli ospiti non avendo più niente da chiedere al campionato hanno schierato molte riserve. A fine partita la festa con il Palazzetto Insolera-Tamagnini schierato con la squadra locale, mentre giocatrici e staff nascondevano a fatica la commozione. «Traspira soddisfazione per come eravamo partiti con l'obiettivo di salvarci. Poi tutte le vicissitudini tra assenze, infortuni e ritiri le cose si erano messe veramente male ma se c'è una cosa di cui posso essere orgoglioso è del comportamento delle ragazze. Avrebbero potuto mollare e invece sono state eccezionali, sia delle grandi che delle giovani. Sono molto contento di tutte» ha commentato subito dopo la partita emozionato Giovanni Guidozzi , che poi ha aggiunto altri particolari: «Il momento più difficile del campionato è stato dopo la sconfitta contro Cali e l'Asd Lupi di Marte iniziava a vincere: in quel momento abbiamo avuto difficoltà anche tecniche e tattiche. Poi l'intuizione di cambiare ruolo a Carlotta Donati, che conosco e ho allenato da quando era piccola, nel ruolo di schiacciatore e la squadra ha trovato un migliore equilibrio. Il momento migliore è stato quando, anche perdendo, abbiamo mostrato un bel gioco contro la Fenice seconda in classifica: da lì in avanti è stato un migliorarsi sempre di più». Per il prossimo futuro potrebbe non esserci la rivoluzione totale nella rosa che invece ci si attendeva in inverno, e ianche il tecnico potrebbe rimanere in panchina: «La società è al lavoro per il prossimo anno, spero che io e tutto lo staff siamo confermati. Poi si vedrà».

Il girone B del campionato di serie C femminile si conclude quindi con l'Asp Civitavecchia undicesima a quota 25 punti e salva. Ora la società potrà programmare la prossima stagione con importanti novità anche per la dirigenza. Ora è comunque il momento della festa per la storica società sportiva civitavecchiese

