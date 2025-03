La diciannovesima giornata del campionato femminile di serie C propone una sfida non facile alla 3epc Asp Civitavecchia.

Sabato alle 18.30 la capitana Belli e compagne giocheranno in trasferta a Colleferro contro la Dea Volley attualmente terza in classifica e in piena lotta per i playoff promozione.

Le due formazioni sono separate da 17 punti in classifica e hanno obiettivi diversi in stagione, tuttavia il tecnico Guidozzi sta cercando di insegnare al gruppo civitavecchiese una mentalità d’attacco che sta dando i primi frutti e non è escluso a priori un risultato positivo in questo turno di campionato. In serie C maschile l’Etruria Volley, reduce dal successo in trasferta del turno precedente, riceve in casa il Roma Sport sabato alle 19.

Una partita difficile quella alla palestra Corsini – la Rosa per i gialloblù di Claudio Quaglia, dalla quale possono emergere varie indicazioni per un campionato che ha mostrato fino a qui di essere molto equilibrato.

