Prosegue campionato di serie C femminile con la tredicesima giornata del girone B: l’Asp Civitavecchia che questa volta giocherà di domenica in trasferta contro il Green Volley. Alle 18 presso la Green Sport Arena di Roma le rossoblu affronteranno una squadra di centro classifica subito a ridosso delle prime. Tra la squadra romana e quella civitavecchiese c’è una differenza di 6 punti in classifica, con il Green Volley settimo a 19 punti e l’Asp Civitavecchia undicesima con 13 punti. In teoria una partita in cui ottenere qualche punto sarebbe già un ottimo risultato per le rossoblù, considerando anche le assenze per influenza e infortuni di questo periodo; su questo tema il tecnico civitavecchiese Giovanni Guidozzi ha fatto alcune considerazioni: «Abbiamo recuperato Liliana D’Elia e abbiamo una rosa quasi completa: c’è in dubbio di Elisa Fabeni e per un mese non sarà a disposizione Flavia Vitangeli per motivi personali». Sulla partita di domenica Guidozzi è preoccupato: «È una partita difficile. Il Green Volley viene da una sconfitta contro il Cali Roma, una rivale diretta; è una buona squadra e tolte le prime tre squadre di vertice è di medio-alto livello. Vorrei vedere l’atteggiamento di sabato scorso delle ragazze, noi andremo a giocarcela come sempre». Sempre domenica alle 18 In serie C maschile l’Etruria Volley gioca ad Ostia contro l’Athlon Ostia Green Volley. Incontro difficile per i gialloblù allenati da Claudio Quaglia ma non proprio impossibile, condsiderato che la squadra ostiense ha perso 5 volte negli ultimi 6 turni di campionato.

