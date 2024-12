La ventiduesima giornata del campionato di serie C si è conclusa domenica sera e le due principali squadre della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia tornano a casa con risultati stati d’animo molto diversi.

Nel girone B femminile l’Asp Civitavecchia ha confermato il proprio momento difficile perdendo in trasferta contro il Seven Roma Centro per 0-3 (parziali 22/25 – 20/25 – 10/25).

L’incontro all’impianto San giuda Taddeo di Roma è stato segnato dal grave infortunio di Sofia Savescu che nel riscaldamento ha subito un importante trauma distorsivo al ginocchio, di cui no si conosce ancora l’entità.

Il clima teso della partita oltre al dispiacere delle compagne nel vedere piangere e allontanarsi dal campo la riserva Savescu deve avere condizionato la partita delle rossoblu, che pure hanno dimostrato di giocarsela ad armi pari più o meno nei primi due set contro la Seven Roma Centro.

Per l’Asp Civitavecchia qualche errore di troppo e la stanchezza di un gruppo che sostanzialmente non disponeva di cambi nel ruolo di schiacciatrice hanno compromesso i primi due set a favore della squadra romana; nel terzo le civitavecchiesi hanno mollato subito.

Dopo la gara era evidentemente deluso il tecnico rossoblu Giovanni Guidozzi che probabilmente in un risultato più utile: «I primi due set sono stati buttati via da noi, specialmente il primo set lo abbiamo sprecato con un paio di ingenuità mentre eravamo davanti. Il grave infortunio di Savescu nel prepartita ha condizionato la prestazione delle ragazze che erano dispiaciute e preoccupate per la compagna».

A quattro gare dalla fine del campionato la classifica è molto difficile per l’Asp Civitavecchia, terzultima con 16 punti e con l’ultimo posto utile per la salvezza occupato dall’Asd Lupi Di Marte ora distante 5 punti grazie alla vittoria ottenuta contro la Tibur Volley.

«La vittoria di Lupi Di Marte era preventivabile, sono in una fase molto produttiva del loro campionato. Il problema per noi è che non riusciamo mai a giocare con la rosa al completo, non gira proprio bene. Per noi domenica prossima sarà tutto molto chiaro: se vinciamo contro la Roma Volley abbiamo ancora qualche speranza, altrimenti il nostro campionato finirà lì».

Di tutt’altro avviso la situazione nel campionato maschile in cui l’Etruria Volley viaggia tranquilla verso una salvezza ormai quasi matematica.

Domenica pomeriggio alla Palestra Corsini – La Rosa di Civitavecchia i gialloblù allenati da Claudio Quaglia hanno battuto l’Usd Sales con il punteggio netto di 3-0 (parziali 25/13 – 25/21 – 25/20).

Con 29 punti nel girone B la salvezza sul campo è un obbiettivo prossimo alla realizzazione già nel prossimo weekend.

