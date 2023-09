Il cammino di preparazione della 3epc Pallavolo Civitavecchia al prossimo campionato di serie C femminile prosegue con l’annuncio del ritorno in squadra da capitano di Federica Belli che con la sua esperienza aiuterà la squadra fatta da atlete che provengono dalla selezione giovanile.

Belli ha iniziato a muovere i passi nella pallavolo proprio nell’ambiente Asp facendo tutta la trafila e giovando in vari ruoli sotto la guida dell’ex direttore tecnico Giancarlo De Gennaro: passata giovanissima in prima squadra ha fatto la cavalcata dalla serie D alla serie B2 fino all’esperienza della Civitalad di cui era capitana nell’anno della promozione in B1; successivamente per scelte personali ha deciso di prendersi una pausa dalla pallavolo con una parentesi nel beach volley.

«Quest’anno si ripresenta ai nastri del campionato di serie C con stimolo rinnovato e in un ambiente che l’ha sempre ripetutamente cercata - ha commentato il presidente della società rossoblu Marina Pergolesi - Quindi ora affrontiamo il campionato con una visione e diversa e più serena. Sempre nel solco della crescita giovanile ma con un grande di esperienza in più che ci dà serenità».

Nel frattempo la Fipav ha pubblicato i calendari provvisori del prossimo campionato in cui la partenza per la 3epc Pallavolo Civitavecchia è prevista sabato 7 ottobre alle 18 davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini.

