Il palazzetto dello sport di Anguillara sarà teatro del match tra le locali del Volley Anguillara e la 3epc Asp Civitavecchia. La sfida, in programma questa sera alle ore 19:30, riveste un'importanza particolare in quanto rappresenta la penultima giornata di campionato e mette in palio il sesto posto nel girone A del campionato femminile di serie C.

Attualmente, a occupare questa posizione è proprio la 3epc Asp Civitavecchia, che si trova in una situazione favorevole. La squadra rossoblù, infatti, ha la possibilità di assicurarsi l’ insperato piazzamento mantenendo un vantaggio di almeno 3 punti sulla diretta inseguitrice, Prometeo.

Il Volley Anguillara, pur non avendo apparentemente obiettivi di classifica imminenti, avrà sicuramente l'intenzione di ben figurare davanti al proprio pubblico e di rendere la vita difficile alla 3epc Asp Civitavecchia.

D'altro canto, le ragazze civitavecchiesi allenate da Giovanni Guidozzi scenderanno in campo con la consapevolezza dell'importanza della posta in gioco e con la determinazione di difendere con le unghie e con i denti il sesto posto.

Si prospetta dunque una partita intensa e ricca di motivazioni, dove la tensione agonistica si farà sentire. Riuscirà la 3epc Asp Civitavecchia a gestire la pressione e a conquistare i punti necessari per blindare il sesto posto, o il Volley Anguillara sarà in grado di sovvertire i pronostici? L'appuntamento è fissato per sabato sera ad Anguillara per assistere a questo avvincente penultimo atto del campionato.

Ultima fatica casalinga per l'Etruria Volley nella penultima giornata del campionato di Serie C maschile. Sabato 3 maggio alle 20:30, i gialloblù affronteranno l'Aurelio tra le mura amiche del Palazzetto Comunale di Tuscania.

Un match cruciale per l'Etruria, desiderosa di riscattare l'ultima sconfitta e di conquistare punti importanti per definire al meglio la propria posizione in classifica in vista dell'ultima giornata. L'Aurelio, dal canto suo, arriverà a Tuscania con l'obiettivo di fare risultato.

