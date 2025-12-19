Finisce con una trasferta il 2025 della 3epc Pallavolo Civitavecchia, che si prepara a vivere un sabato di fuoco per blindare la parte alta della classifica. Il match contro lo Sporting Viterbo rappresenta il classico "esame di maturità" prima della sosta natalizia, in un girone C che si è confermato essere una vera arena per ogni formazione.

Il sestetto di Federica Belli affronterà sabato sera lo Sporting Viterbo per provare a difendere il meritato terzo posto in classifica; una vittoria permetterebbe alle ragazze di Giovanni Guidozzi di passare le festività con la serenità di chi ha saputo reagire ai momenti difficili e confermarsi tra le grandi del campionato.

Lo Sporting Viterbo è un cliente scomodissimo. Il Pala Cus è storicamente un fortino difficile da espugnare, dove l'atmosfera e la conoscenza del campo rendono i viterbesi quasi imbattibili.

Il tecnico rossoblù Guidozzi non ha mai nascosto le insidie del Girone C, definendolo spesso un "girone da battaglia". Ogni trasferta nasconde trappole tattiche e psicologiche, e questa non farà eccezione.

La partita di sabato sera alle 19:30 chiuderà una prima parte di campionato in cui la Pallavolo Civitavecchia ha ben figurato; vincendo contro le viterbesi la classifica si definirebbe ancora meglio consolidando il terzo posto e un meritatissimo riposo alle civitavecchiesi.

