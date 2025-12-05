PHOTO
Questo sabato alle 18:30 la 3epc Pallavolo Civitavecchia scende in campo a Roma per la nona giornata del campionato di serie C. Le rossoblù di Giovanni Guidozzi, reduci dalla convincente vittoria casalinga contro San Paolo Ostiense, proveranno a portare a casa i tre punti contro il fanalino di coda Giro Volley per rimanere nelle zone alte della classifica in cui al momento sono terze con 17 punti.
Grande lavoro anche per le compagini giovanili del consorzio Volley+Etruria che nella settimana appena trascorsa hanno ben fatto
@RIPRODUZIONE RISERVATA