C’è una novità molto interessante nei quadri tecnici dell’Atletico Civitavecchia per la nuova stagione. Entra a far parte della società anche l’ondina del nuoto, Asia Ricci, conosciuta per la sua esperienza a livello nazionale con la Coser Aniene. E Ricci, diventata recentemente preparatrice atletica, avrà proprio questo ruolo per le categorie femminili. L’allenatrice sarà la presidentessa Olimpia Santoro per U15, U17 e U19, mentre Sara Torselletti preparerà i portieri. Mister delle U11 e U13 sarà Melissa La Perna.

Passando al settore maschile Fabrizio Nunzi e Salvatore Cozzolino seguiranno l’U17 e l’U19. Per l’U15 terzetto con Enzo Trappolini, Giovanni Guida e Marco Convalle. Fabrizio Davini e Mirko Ruggiero dirigeranno pulcini e U13. Davide Puddi è il preparatore dei portieri, mentre Martina Maffei sarà con le categorie piccoli amici e primi calci misto. Quindi un totale di 12 squadre per la società del direttore sportivo Ermanno Muneroni, che ha un buonissimo numero di atleti, con la speranza di migliorarli ulteriormente con le iscrizioni di queste settimane.

@RIPRODUZIONE RISERVATA