La prima giornata del Settecolli per la Coser Aniene è stata soprattutto nel segno di Asia Ricci. La dorsista civitavecchiese ha vinto la finale B dei 50, con il tempo di 29”03, toccando la piastra con tre decimi di vantaggio rispetto a Martina Zanet. Un risultato importante per l’atleta allenata da Fabio De Santis, che ha raggiunto uno degli obiettivi che si era posta prima del via dell’evento romano. Ricci è scesa di mezzo secondo rispetto al crono fatto registrare nelle batterie.

In acqua nella sessione pomeridiana anche Lorenzo Ballarati, che ha ottenuto il sesto posto nella finale B dei 50 stile libero. Per lui il cronometro ha segnato 22”52, quattro centesimi in meno rispetto alla mattina.

Le gare proseguiranno anche nelle giornate di oggi e domani. Ci sarà anche l’atteso debutto di Viola Ricci.

