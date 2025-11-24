È ufficiale il calendario della Serie A1 per l'edizione 2026, e per l’As Gin questa stagione sarà davvero storica: dopo tanti anni, infatti, entrambe le prime squadre della società tornano a competere nella massima serie, simbolo di un percorso solido e in continua crescita.

Il settore femminile, guidato da Camilla Ugolini e Marco Massara, si presenta al via forte del prestigioso terzo posto conquistato nella scorsa stagione, un risultato che ha confermato il valore e la maturità del gruppo. Al loro fianco ci saranno i ragazzi di Tommaso Pampinella, neopromossi dopo la splendida vittoria del campionato di Serie A2, pronti a confrontarsi con i migliori interpreti italiani della disciplina.

Il campionato inizierà il 27 e 28 febbraio a Firenze, al Mandela Forum, dove l’As Gin farà il suo debutto stagionale. La seconda prova arriverà il 13 e 14 marzo a Biella, nel Palazzetto dello Sport, mentre la terza tappa si disputerà il 17 e 18 aprile a Terni, all’Umbriaforum. Il percorso si concluderà il 15 e 16 maggio a Bergamo, nella moderna ChorusLife Arena, sede della Final Eight di Serie A1 e del momento decisivo della stagione.

In società la soddisfazione è palpabile: il presidente Pierluigi Miranda ha sempre sottolineato l’importanza di questo doppio ritorno in A1, frutto di un progetto serio, appassionato e ambizioso, così come dimostrato sempre nel corso dell’ultimo decennio e non solo. Le aspettative sono alte e la volontà è quella di continuare a crescere con forza in entrambi i settori. La stagione si avvicina: manca sempre meno.

