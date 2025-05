Il grande giorno è arrivato. L’As Gin è pronta a difendere il titolo di campione d’Italia vinto lo scorso anno. Alle 15.30 a palazzo Wanny a Firenze c’è la Final Eight del campionato di serie A1, con la gara che si tiene nello stesso luogo dove lo scorso anno le ragazze allenate da Camilla Ugolini e Marco Massara fecero il colpaccio, raggiungendo uno dei risultati più immensi della storia dello sport civitavecchiese, rompendo l’egemonia della Brixia, che andava avanti praticamente da un decennio. A 12 mesi di distanza la situazione si è modificata, in tanti hanno cominciato a pensare che la formazione lombarda sia battibile e quindi ci sono stati importanti investimenti sul mercato, con l’approdo sul suolo tricolore di diverse ginnaste straniere. La società del presidente Pierluigi Miranda ha deciso, invece, di andare avanti con le proprie forze e di confermare in toto il gruppo che aveva conquistato lo Scudetto. La stagione non era cominciata sotto il profilo migliore, con il quinto posto ottenuto nel primo appuntamento stagionale a Montichiari, anche per via dell’assenza di Manila Esposito. Ma poi le rossoblu sono tornate ad ingranare ad a portare a casa tappe, riuscendo ad ottenere senza problemi la qualificazione ai playoff ed a conquistare anche il primo posto nella classifica generale. E quest’anno, però, c’è stata una modifica nella formula della competizione. Niente gironcini, niente teste di serie e niente semifinali, tutte e otto le squadre saliranno in pedana questo pomeriggio e ci sarà un tutti contro tutti, come avviene solitamente nel corso della regular season. A dare linfa vitale all’As Gin ci saranno Manila Esposito, July Marano, Nunzia Dercenno e Naomi Pazon. Più complicata la situazione di Emma Recchia, che sta recuperando dall’infortunio che l’ha tenuta ferma negli ultimi mesi e solo in queste ore verrà presa una decisione su un suo impiego, anche se comunque a mezzo servizio. Le avversarie dell’As Gin saranno Brixia, Vercelli, realtà cresciuta tantissimo negli ultimi tempi ed autorevole candidata alla vittoria della serie A1, la Milanese Forza e Coraggio, il Renato Serra di Cesena, le romane dell’Heaven, il Riccione e l’Artistica Trieste. Sugli attrezzi, si alterneranno due squadre, con l’ordine di salita definito in base alla classifica della stagione regolare. L’As Gin comincerà a volteggio e poi avrà sulla propria strada parallele, trave e corpo libero.

