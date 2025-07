Prestazione da incorniciare per Artem Shablii. Il talentuoso atleta di Fiumicino, domina anche la V Edizione del Meeting Giuseppe Tomassoni di Foligno, fermando il cronometro su un eccellente 21.48 nei 200 metri piani. Un tempo che non solo gli vale il successo nella gara ma lo proietta in cima alla graduatoria nazionale Allievi 2025.

Gara perfetta per il corridore dell’Atletica Villa Guglielmi, guidato dal tecnico Emiliano Nerli Ballati. Senza ombra di dubbio, una prova di forza, controllo e maturità agonistica, valorizzata da condizioni meteo favorevoli e da un contesto tecnico di alto livello.

TECNICA, CARATTERE E RISULTATI

Shablii, classe 2008, è uno dei talenti emergenti più interessanti della scena giovanile italiana. Di origini ucraine e cresciuto nel vivaio della società laziale, si è distinto negli ultimi due anni per una crescita costante, dal punto di vista cronometrico e non. Carattere riservato ma determinato, ha costruito i suoi risultati attraverso un lavoro meticoloso e una dedizione rara per la sua età. Tra i suoi punti di forza spiccano un’accelerazione bruciante, una grande fluidità di corsa e una capacità sorprendente nel mantenere alta la velocità anche nel finale.

Un momento di forma strepitoso, quello che sta vivendo attualmente lo sprinter, protagonista di una stagione in continua crescita. A dimostrazione di ciò, la soddisfazione espressa dal presidente Ludovico Nerli Ballati al termine della competizione.

