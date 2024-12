Cosa si sente essere l’allenatore della squadra prima in classifica nel girone A del campionato di Promozione? «È una sensazione bellissima, di quelle che ti porti dentro per tanto tempo. Ora comincia il difficile però, perché arrivare in alto è stato naturale, ma restare lassù è difficile». A parlare al nostro giornale è l’allenatore del Santa Marinella Daniele Fracassa. Dopo aver avuto la certezza che, nonostante il turno di riposo, la sua squadra ha conservato la testa della classifica, ora si lascia andare ad alcune considerazioni. «Non ci siamo cullati negli allora la scorsa settimana - dice Fracassa - ci siamo allenati normalmente per non perdere il ritmo gara. Comunque, sfrutteremo questa pausa, per recuperare tutti gli effettivi e qualche acciaccato, insomma, ci stiamo preparando per il ritorno in campo il cinque gennaio in casa del Palocco». Come valuta questo momento della tua squadra? «Per quanto riguarda l'andamento della stagione, secondo me stiamo rispettando le aspettative della società e i suoi programmi. La rosa è molto competitiva, con gli arrivi di Antonelli e Orlando ed ora abbiamo un Santa Marinella completo in ogni reparto». Cosa ne pensa di questo campionato in generale? «È un campionato molto equilibrato e un girone competitivo. Secondo me, l'Ostiantica, prendendo un grande attaccante come Pischedda, dà un forte segnale a dimostrazione che vogliono anche loro rimanere in corsa per il titolo finale. Anche il Grifone Gialloverde, prendendo Ludovico Le Rose dalla Luiss, un giocatore che sposta gli equilibri, ci fa capire che fa sul serio, visto che stanno combattendo su due fronti, sia la Coppa Italia che il campionato. Poi c'è il Tolfa, che fa sempre un torneo di alta classifica, mentre il Pianoscarano e il DuepigrecoRoma secondo me resteranno nelle posizioni di medio alta classifica, quindi, a meno che non ci siano eventuali sorprese, tra virgolette, è un girone equilibrato. Però saranno quelle quattro, cinque squadre di cui ho parlato che arriveranno fino in fondo e che si giocheranno qualcosa di importante». Ora però è arrivato il momento di capire se siete attrezzati per restare in vetta. «Noi ci faremo trovare sempre pronti per questo obiettivo. Abbiamo trovato il giusto equilibrio e adesso dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, soprattutto con le squadre di bassa classifica dove puoi perdere punti, infatti la partita di Palocco dovrà essere un segnale che il Santa Marinella va lì pronto e con la testa giusta per non commettere l'errore di Ronciglione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA