L’Anguillara conquista tre punti pesantissimi sul campo dell’Atletico Focene, imponendosi di misura (0-1) nello scontro diretto tra due delle tre capolista del girone C di Prima Categoria. Un successo che consente alla formazione di mister Tirabassi di mantenere la vetta della classifica, a quota 13 con il Cesano, e di prolungare la propria imbattibilità stagionale. Al Nannini va in scena una gara molto tattica e combattuta, come ci si aspettava alla vigilia. Le due squadre si studiano a lungo, cercando il varco giusto senza però riuscire a pungere con continuità. La sfida resta bloccata fino agli ultimi dieci minuti, quando Gazzara trova l’invenzione decisiva che rompe l’equilibrio e regala agli ospiti il gol vittoria. Nel finale il Focene di mister Cuffaro tenta il tutto per tutto per rimettere in piedi il risultato, ma la difesa ospite tiene bene e porta a casa una vittoria di grande valore. Se domenica prossima l’Anguillara cercherà conferme davanti al proprio pubblico contro il Formello, l’Atletico Focene proverà a rialzarsi sul difficile campo della Vigor Rignano Flaminio, in una trasferta tutt’altro che semplice.

IL TABELLINO. Atletico Focene-Anguillara: 0-1.

Marcatori: 79' Gazzara.

Atletico Focene: Molon; Sterpi, Larango (62' Giacinti), Puca (77' Leoni), Diofebbo, Palmieri, Pedone, Benedetti (91' Boni), Rossano (69' Falappa), Diaz, Antonuccio (85' Scifoni). A disposizione: Cortellesi, Rosato, Cardozo, Meneghini. Allenatore: Emanuele Cuffaro.

Anguillara: Costanzi; Moretti (85' Pelliccioni), D'Amico, Caggia, Soave, Ippoliti, Ferruzzi, Ciolli (67' Gazzara), Michelangeli, Tagliaferri (82' Tamanti), Cardella. A disposizione: Pasquali, Conti, Rocchi, Anton Marinel, Caggia. Allenatore: Davide Tirabassi.

Arbitro: Alessandro Gatto di Roma 2.

Ammoniti: Sterpi (AF), Pedone (AF), Ciolli (AN).

Stadio: Sergio Nannini (erba), Focene.

