Anche quest’anno ci sarà un torneo nell’estate civitavecchiese. Forse per dimenticare una stagione che per molti non è andata come nelle aspettative e per non pensare ai problemi del PalaGalli, è stato organizzato un torneo che catturerà l’attenzione nelle calde notti estive. Infatti presso il circolo sportivo Alfio Flores, ovvero la storica piscina di largo Galli, si terrà la prima edizione del torneo “Largo Caprera”. «Siamo lieti di annunciare l’apertura delle iscrizioni per il primo torneo, che sarà misto – affermano gli organizzatori – il torneo è aperto ad atleti e atlete dalla categoria Under 16 fino ai Master, includendo Under 18 e Senior. Un’occasione unica per vivere una giornata di sport e divertimento, all’insegna del fair play e della passione per la pallanuoto e che è aperto a tutti gli appassionati. Per partecipare è sufficiente seguire il link pubblicato sui profili social ufficiali dell’evento. Non mancate: vi aspettiamo numerosi in vasca». Il regolamento prevede la disputa degli incontri “sei contro sei” in vasca da 20 metri, ad ogni squadra sarà concesso avere fino a 10 giocatori. Gli incontri saranno sulla distanza dei due tempi da 10 minuti. Il torneo partirà con un girone unico, tutti contro tutti, e poi si concluderà con le fasi finali nell’ultima giornata di gare. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio alle ore 12. Già molti personaggi conosciuti, di varie società, nell’ambito locale e non solo, hanno dato la loro adesione alla partecipazione al torneo, che potrà beneficiare anche del supporto di sostenitori e curiosi, vista la vicinanza imminente con la zona della movida estiva.