Non ci sarà solo Francesco Midio a rappresentare Civitavecchia nel prossimo campionato di serie D. Nei giorni scorsi è giunto l’atteso annuncio riguardo il portiere ex Civitavecchia e Dlf, che si è accasato all’Ostiamare. Ma altri due ragazzi sono pronti a fare il fuoco nella massima categoria dilettantistica.

Andrea Arilli è un nuovo giocatore de L’Aquila. Dopo aver concluso la sua esperienza con il Grifone, dove ha raccolto una trentina di presenze in prima squadra nel girone B di Promozione, il terzino destro si è unito alla squadra di mister Pochesci. Il classe 2007 può giocare anche come centrale in una difesa a tre. Arilli ha messo insieme, inoltre, diverse convocazioni nelle rappresentative Lnd regionali, culminate con la fascia da capitano nell’ultimo Torneo delle Regioni con la maglia della Rappresentativa Lazio.

E in quel gruppo c’erano anche Midio e l’altro ragazzo che nel prossimo anno giocherà in serie D, ovvero Daniele Fanali. Il difensore che lo scorso anno ha giocato in Eccellenza con il Ladispoli si è unito all’Atletico Lodigiani, squadra che lo scorso anno ha raggiunto la salvezza nel rush finale e che sarà guidata da Stefano Campolo. Con i romani ritroverà Leonardo Polucci, con cui ha condiviso l’esperienza proprio all’Angelo Sale. Quindi sarà una stagione con tante emozioni e tante gare da vivere per gli appassionati locali di calcio, anche per seguire questi giovani ragazzi, che sono diventati da poco maggiorenni o che lo saranno a breve.

