La formazione femminile del Cerveteri si prepara ad affrontare la prossima stagione. In casa verdazzurra è aria di cambiamenti, a partire dall'allenatore che dopo i saluti di Lenzi, sarà sostituito da una persona valida. Circolano alcuni nomi, ma la cosa certa, è che la scelta potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il dg Morici sta valutando alcune soluzioni che porteranno a giorni al nome del neo tecnico.

«Abbiamo chiuso il campionato con molte indicazioni utili, pur essendo il primo anno penso che sia stata una stagione positiva - ha riferito il dirigente- . Del resto non potevano aspettarci un campionato da primi posti, quel che è stato fatto a livello generale ci ha portato a fare molte considerazioni, in virtù delle quali stiamo lavorando per allestire una formazione in grado di poter competere per i primi posti nel prossimo campionato».

Al campo Galli, infatti, si stanno svolgendo alcuni provini per attenzionare giocatrici in base ai ruoli che serviranno per costruire una formazione solida e ambiziosa.

L'impegno dello staff dirigenziale è massimo per partecipare all'Eccellenza non da cenerentola, bensì da protagonisti.

