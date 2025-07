Si sono svolte alla Fiera di Rimini gli Italiani organizzati dalla Federazione Italiana di Danza Sportiva e Sport Musicali. La Rim Cerveteri ha festeggiato grazie alle prestazioni delle sue ballerine over 50, Francesca Zeppieri e Maria Grazia Onorati, che hanno conquistato l’argento e il bronzo di categoria. Dopo essersi garantite il pass con i risultati del Campionato Interregionale, per le 2 ballerine etrusche è arrivata una nuova conferma. Erano ben 14 le partecipanti al via del solo in classe B, ma le latiniste, seguite dai maestri Luigi Francescangeli e Noemi Oriolesi, hanno sbaragliato la concorrenza. Sono serviti 3 step per salire sul podio e, con questo risultato, Francesca e Maria Grazia si sono garantite il passaggio in classe A, arrivando praticamente ai vertici della disciplina. All’esordio in un campionato nazionale, Francesca Zeppieri si è detta molto emozionata: «Ho iniziato questo percorso a settembre dopo essere stata ferma, dal punto di vista agonistico, per circa 25 anni. Ho avuto un percorso ad alti livelli prima con la ritmica e poi con la danza moderna, ma la vita ti porta a prendere decisioni importanti. Ho ripreso grazie a Maria Grazia e adoro questo ambiente, mi allenerei veramente tutti i giorni. Per me è una gioia immensa. È chiaro che avessi già la consapevolezza di una certa predisposizione al ballo, ma non mi sarei mai aspettata questi risultati a 52 anni e in una disciplina che è completamente diversa dal moderno. Non mi aspettavo il mondiale e avevo tanta paura di intraprendere il percorso da solista, il gruppo ti dà una forza maggiore. Vorrei ringraziare in primis Maria Grazia che è una vera trascinatrice, è una persona meravigliosa che mi ha aiutata tantissimo. Siamo rivali in pista, ma siamo così unite che la vittoria di una è anche dell’altra. Ringrazio i maestri perché sono fantastici, persone semplici, appassionate e intelligenti. Chiaramente non posso non citare la mia famiglia che mi sostiene sempre in questa avventura».

«Sono veramente contenta di questo passaggio in Classe A – ha esordito Maria Grazia Onorati – perché adesso gareggeremo presentando 5 balli e il mio sogno era proprio quello di poter fare il paso doble. Voglio ringraziare i maestri Noemi e Luigi perché siamo partiti veramente da meno di 0. Ho iniziato a ballare da adulta e sono fiera del mio percorso. Questo per me è un grande traguardo. Ci tengo a complimentarmi con Francesca, una ballerina splendida con cui condividere queste soddisfazioni. Aggiungo un ringraziamento speciale alla mia famiglia: non è semplice, le trasferte sono impegnative e loro mi sono sempre accanto. Per la prossima stagione alzeremo ancora di più il livello. Ci sono obiettivi importanti da raggiungere».

