Nuova esperienza per Alessia Arciprete. La schiacciatrice civitavecchiese è entrata a far parte della Leonessa Altamura, squadra che partecipa al campionato di serie A2. Dopo aver indossato le maglie, tra le altre, di Busto Arsizio, Roma e Montecchio, la ragazza partita dal vivaio dell’Asp sta vivendo una nuova avventura, questa volta in Puglia, dopo aver giocato lo scorso anno tra le file di Esperia Cremona.

«Siamo entusiasti di avere Alessia nella nostra squadra – ha dichiarato la direttrice sportiva di Altamura, Vita Simone - è una professionista con qualità tecniche e umane in linea con i valori della nostra società. Puntiamo a crescere e a competere sempre al massimo livello».

Anche Alessia Arciprete si mostra motivata e pronta alla nuova sfida: «Sono felice dell’interesse mostrato dalla società e ho scelto Altamura per il progetto ambizioso e per l’atmosfera che ho potuto apprezzare. Darò tutto me stessa per la squadra, dentro e fuori dal campo. Il tifo qui è straordinario e dà molta carica».

Le statistiche dell’atleta civitavecchiese parlano da sole: nella passata stagione ha disputato 28 partite, realizzando 333 punti totali con 25 ace, una media di 0,89 ace per set. Gli attacchi sono stati 933, con 286 vincenti e una media del 30,7%, mentre i muri vincenti sono stati 22 su 37 totali. Quindi l’arrivo di Arciprete consente alle pugliesi di poter alzare l’asticella per poter vivere un campionato di respiro importante, anche se le cose fino a questo momento non stanno andando particolarmente bene. Si tratta della seconda presenza di Civitavecchia in serie A2, dopo quella di Sofia Giulì, che gioca con Marsala, anche se si trova nell’altro girone.

