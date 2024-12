L'occasione è di quelle ghiotte, è un Aranova che sfida l'Audace , squadra di bassa classifica, facile avversario per alzare l'asticella in classifica, Ma c'è poco da fidarsi, malgrado il periodo buoi degli ospiti, al terzo ultimo posto in classifica, che viaggiano al Muracciole per non perdere contatto con la zona play out. Discorso diverso per gli uomini di Vigna che hanno ritrovato il sorriso e i goal di Teti, cinque nelle ultime due gare. I tre successi di fila hanno dato morale alla squadra e al suo presidente, Andrea Schiavi, che ha commentato con toni positivi il momento rossoblù. " La squadra si è ripresa, abbiamo fatto tre vittorie in cui si è visto spessore tecnico e molta determinazione , ora non dobbiamo mollare la presa - ha detto il patron aranovese- " . Per la gara casalinga , alle ore 11.00, sono attesi tanti tifosi che hanno ritrovato fiducia e consapevolezza. L'Aranova è a sei punti dai play out e punta a salvarsi senza play out. Serve vincere questa mattina per dare fiato alle ambizioni di società e tifosi.

